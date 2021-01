Schauspieler Bjarne Mädel: „Ich hatte Angst vor dem Sterben“

Anzeige

Anzeige

Hamburg. Schauspieler Bjarne Mädel („Mord mit Aussicht“, „Der Tatortreiniger“) kennt Panikattacken aus eigener Erfahrung. „Es gab mal eine Phase in meinem Leben, in der ich Angst hatte vor dem Sterben“, sagte der 52-Jährige dem Hamburger Nachrichtenmagazin „Der Spiegel“. „Ich wurde nachts wach, und das Herz raste, aus Angst vor dem, was passieren könnte.“ Damals habe er Angst gehabt vor der „Unerklärbarkeit und der Endlichkeit des Daseins“, sagte der gebürtige Hamburger. An diesem Mittwoch zeigt Das Erste den Film „Sörensen hat Angst“, bei dem Mädel zum ersten Mal Regie geführt hat.

In dem Fernsehfilm spielt der Hamburger außerdem die Hauptrolle: einen Polizeikommissar, der von Panikattacken gequält wird und in seinem neuen Job in Nordfriesland mit einem Mord konfrontiert ist.

Das Stream-Team Was läuft bei den Streamingdiensten? Was lohnt sich wirklich? Die besten Serien- und Filmtipps für Netflix & Co. gibt‘s jetzt im RND-Newsletter „Stream-Team“ – jeden Monat neu. Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Abonnieren Abbestellen Abonnieren Mit RND-Konto abonnieren

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Mädel habe nicht gewollt, dass das Publikum einem Polizisten dabei zuguckt, „wie der mit einer Macke rumläuft“, sagte er über seine Ambitionen als Regisseur: „Sondern ich wollte, dass der ganze Film sich so anfühlt wie eine Angststörung.“