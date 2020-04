Schaumburg-Lippe sagt kirchliche Hochzeit wegen Corona ab

Anzeige

Alexander zu Schaumburg-Lippe (61) und seine Verlobte Mahkameh Navabi (39) haben ihre für den Spätsommer geplante Hochzeitsfeier wegen der Corona-Pandemie abgesagt. “Die Entscheidung, unsere kirchliche Trauung und das damit verbundene Fest abzusagen, ist uns nicht leichtgefallen”, sagte der Schlossherr und Unternehmer am Montag in Bückeburg (Landkreis Schaumburg) in Niedersachsen.

Feier findet 2021 statt

“Es versteht sich aber von selbst, dass wir verantwortungsbewusst handeln müssen. Eine größere Feierlichkeit ist in dieser Situation auf keinen Fall zu vertreten, selbst wenn sie im September bereits wieder zulässig sein sollte”, so Schaumburg-Lippe. Die standesamtliche Trauung werde wie geplant im September stattfinden, die kirchliche Feier und das Fest mit Familie und Freunden sollen 2021 folgen. Schaumburg-Lippe ist seit 2016 mit der iranischen Konzertpianistin liiert. Für den Adligen wird es die dritte Ehe.

