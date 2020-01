“Schatzi, schenk mir ein Auto”: Oliver Pocher veräppelt Freundin von Michael Wendler

Anzeige

Dieses Geschenk hat nicht nur bei Michael Wendler für Aufsehen gesorgt. Der Schlagersänger wurde von seiner Freundin Laura Müller überrascht. Die Influencerin besorgte einen Pick-Up-Truck für ihren Schatz und filmte die Geschenkübergabe heimlich mit ihrem Smartphone. Anschließend postete Laura Müller das Video bei Instagram. So weit, so langweilig.

Doch Comedian Oliver Pocher und seine Frau Amira haben die Geschenkübergabe offensichtlich auch gesehen und spontan das Video nachgestellt. Mit Liebe zum Detail machen sich die beiden über das ungleiche Paar lustig. So trägt Pocher neben der Sonnenbrille auch noch ein Shirt, auf dem der Wendler zu sehen ist. Darunter steht der Satz "Kill Your Idol" (dt. Töte dein Vorbild). Außerdem reden die zwei sich unablässig mit "Schatz" an.

Anders als beim Wendler gibt es für den Hannoveraner am Ende allerdings nur ein Spielzeugauto von seiner Liebsten. Aber zumindest die Lacher dürften Pocher und Amira für diese lustige Aktion auf ihrer Seite haben.

RND/kiel