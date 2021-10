Ex-„Sturm der Liebe“-Schauspielerin Sarah Stork sucht ihren vermissten Freund

Anzeige

Sarah Stork hat in einem Instagram-Post zur Suche nach ihrem vermissten Freund aufgerufen. Der Mann ist nach einer Tageswandertour durch den Red Rock Canyon Nationalpark im US-Bundesstaat Nevada nicht mehr zurückgekehrt.

Auf Englisch schreibt sie: „Mein Freund begab sich am Montag auf eine Wandertour und wird seitdem vermisst. Sein letztes GPS-Signal war am 12. Oktober um 12.28 Uhr.“ Weiterhin hat sie einen Link zur geplanten Route und die letzten bekannten Koordinaten gepostet. Daraufhin appelliert sie an die Menschen, die sich in der Nähe des North Loop Trail oder Mount Charleston aufhalten, nach ihm zu suchen.

Polizei beschreibt vermissten Freund als „gefährdet“

Laut einem Polizeibericht, von dem der Sender KTNV berichtet, wurde der Freund zuletzt am 11. Oktober in Las Vegas gesehen. Er habe ein Mietauto genutzt. Die Behörden beschreiben den Mann als „vermisst“ und „gefährdet“.

Sarah Stork spielte von 2009 bis 2010 und in weiteren Gastfolgen in der Telenovela „Sturm der Liebe“ mit. 2013 war sie in „Unter uns“ zu sehen. Aktuell ist sie Teil des Ensembles in „Ella Schön“ im ZDF.