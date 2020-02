Sarah Lombardis Ex-Freund soll von der Trennung bei Instagram erfahren haben

Anzeige

Nachdem Sarah Lombardi und Roberto Ostuni zwei Jahre lang ein Paar waren, trennten sie sich im Dezember 2019. Ostuni zog sich vorerst aus der Öffentlichkeit zurück. Doch nun äußerte er sich in einem RTL-Interview zu der Trennung und seinen Gefühlen.

In der zweijährigen Beziehung soll es laut Ostuni häufiger zu Streit gekommen sein. Auch im Dezember kam es wieder zu einer Auseinandersetzung, die dann in einem Liebes-Aus endete. Ostuni war dies zuerst nicht bewusst, doch als seine 27-jährige Ex-Freundin dann bei Instagram in einer Frage-Antwort-Runde verriet, Single zu sein, war es ihm klar. „Als ich das gelesen habe ... da lag ich im Bett, das hat schon geknallt bei mir“, sagte er zu RTL. Während er zunächst noch Hoffnung für die Beziehung hatte, blickt er heute trotz seiner Gefühle der Realität ins Auge. „Ein Stück weit vermisse ich das Ganze schon, weil sie mir sehr, sehr wichtig war. Aber ich bin auch so realistisch und sag mir: ‚Ey ... was soll ich jetzt noch machen?‘“, so Ostuni im RTL-Interview.

Um mit der Vergangenheit abschließen zu können, ließ er sich das gemeinsame Liebestattoo überstechen.

RND/lth

