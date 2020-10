Die Instagram-Liebenden: Sarah Lombardi mit romantischen Worten für ihren Julian

Anzeige

Junge Liebe, große Erklärungen. Sängerin Sarah Lombardi (28) widmete ihrem Freund Julian Büscher (28) jetzt romantische Worte bei Instagram: „Wenn ich bei dir bin, bin ich genau da, wo ich hingehöre. Bei dir fühl' ich mich sicher, bei dir fühl' ich mich Zuhause – ganz egal wo ich bin. Danke, dass du an meiner Seite bist – lass' mich nie mehr los.“ Großer Seufzer!

Dazu gabs ein Urlaubsfoto der beiden von den Malediven, wie sie sichtlich glücklich und Hand in Hand durchs seichte Strandwasser laufen.

Und Julian Büscher ist nicht minder zärtlich in seinen Liebesbekundungen. Wenngleich er bei Instagram zu Lombardis 28. Geburtstag (am 15. Oktober) auch auf das Krisenpotenzial von Beziehungen hinzuweisen schien, sieht er doch ein dauerhaftes Glück mit seiner Liebsten voraus: „Auf all deinen Wegen werde ich dich begleiten und auch tragen. Es wird hoch und runter gehen, aber von der Zugspitze werden wir gemeinsam runterschauen. Ich liebe dich, mein Schatz, genieß deinen Tag und bleib einfach so, wie du bist, meine kleine Prinzessin.“

Und alle Welt darf - wie immer - dabei sein.