Sarah Lombardi hat geheiratet – und heißt wieder Sarah Engels

Sängerin Sarah Lombardi hat ihren Freund Julian Büscher geheiratet. Das verkündete das Paar am Sonntagmittag auf ihren jeweiligen Instagram-Accounts. Beide stellten Hochzeitsfotos online. Auf einem umarmt Julian seine Sarah, beide Eheringe sind deutlich zu sehen. Er gibt ihr einen Kuss auf die Wange.

Auf dem zweiten Bild küsst sich das Brautpaar. Er trägt Anzug, sie ein weißes Oberteil mit Spitzen – ob es sich um ein richtiges Hochzeitskleid handelt, ist auf dem Bild aber nur zu erahnen. Dazu schreiben beide: „MR & MRS ENGELS“ und setzen mehrere Emojis.

Sarah Engels will bald mehr zur Hochzeit verraten

Die Bildunterschrift lässt vermuten, dass die beiden sich für einen gemeinsamen Ehenamen entschieden haben – und zwar Sarahs Mädchenname Engels. Den legte sie bei ihrer Hochzeit mit Pietro Lombardi am 1. März 2013 ab. In ihren Stories auf Instagram ließ Sarah Engels noch einen weiteren Einblick in ihre Gefühlswelt zu: „Wir sind so glücklich. Ich melde mich später bei euch“, heißt es da. Wann die beiden geheiratet haben, ist bisher nicht bekannt.

Sarah und Julian Engels haben ihre Beziehung Anfang 2020 öffentlich gemacht. Im November bestätigte sie die Verlobung – im Urlaub auf den Malediven hatte ihr der Fußballspieler vom TuS Haltern einen Antrag gemacht. Auf Instagram soll er bereits seinen Namen geändert haben: Julian Engels statt Julian Büscher.