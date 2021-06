Sarah Knappik ist zum ersten Mal Mutter geworden: Baby Marly wog 4114 Gramm

Anzeige

Mutterfreuden bei Model und Reality-TV-Star Sarah Knappik („Germany’s Next Topmodel“): Bereits vor acht Wochen ist Tochter Marly zur Welt gekommen, wie die 34-Jährige der „Bild“-Zeitung sagte.

Das Baby wurde bereits zwei Wochen vor dem errechneten Geburtstermin per Kaiserschnitt zur Welt geholt. „Eine normale Geburt wäre für mich aufgrund ihrer Größe zu gefährlich gewesen. Marly war schon 57 Zentimeter groß und wog 4114 Gramm“, so Knappik. Sie habe im Vorfeld natürlich Angst gehabt, sei bei der Geburt vom Kopf abwärts betäubt, aber bei vollem Bewusstsein gewesen. „Ich habe zugesehen, wie meine Tochter auf die Welt gekommen ist. Sie hat mich dann direkt mit großen Augen angeschaut, das war wunderschön.“

So stressig die Geburt, so schön sei jetzt das Leben mit ihrer Tochter: „Marly ist so ein liebevolles Baby. Sie weint kaum, lacht viel und beschwert sich wenig“, sagte Knappik der Zeitung.

Sarah Knappik war 2008 durch die Teilnahme an Heidi Klums Castingshow „Germany’s Next Topmodel“ (Pro Sieben) bekannt geworden. 2011 sorgte sie für Schlagzeilen, als sie nach einem Streit mit anderen Kandidaten freiwillig das RTL-Dschungelcamp „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ verließ.