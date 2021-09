Sarah Jessica Parker nimmt mit bewegenden Worten Abschied von Willie Garson

Anzeige

„Sex and the City“-Star Sarah Jessica Parker hat mit bewegenden Worten von ihrem Serienkollegen und Freund Willie Garson Abschied genommen. „Es war unerträglich. Manchmal ist Schweigen ein Statement. Von der Schwere. Der Qual. Vom Ausmaß des Verlustes einer über 30 Jahre andauernden Freundschaft“, schreibt die 56-Jährige am Freitag bei Instagram über die Tage nach Garsons Tod. Der Schauspieler war überraschend im Alter von 57 Jahren gestorben.

Beide hätte eine echte Freundschaft verbunden, die „Geheimnisse, Abenteuer, eine gemeinsame berufliche Familie, Ehrlichkeit, Konzerte, Reisen, Mahlzeiten, nächtliche Telefonate, eine gegenseitige Hingabe an die Elternschaft und all den Kummer und die Freude, die damit einhergehen, Triumphe, Enttäuschungen, Angst, Wut und viele gemeinsame Jahre an Sets“ beinhaltet und zugelassen habe. „Ich werde alles an dir vermissen“, schreibt Parker weiter.

Sie werde die letzten gemeinsamen Momente in Gedanken wiederholen, die letzten Textnachrichten lesen und die letzten Anrufe zu Papier bringen. „Deine Abwesenheit hat einen Krater hinterlassen, den ich mit diesen Erinnerungen und all denen, die noch auftauchen werden, füllen werde“, so die Schauspielerin, die Garsons Sohn Nathen ihr tiefstes Beileid ausspricht. „Du warst und bist das Licht in Willies Leben, und seine größte Leistung war es, dein Papa zu sein.“

Den Post endet Sarah Jessica Parker, indem sie die letzten Worte Garsons an sie zitiert: „Rundum großartige Armreifen.“