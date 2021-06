Sarah Engels: So stolz zeigt sie ihren Babybauch

Anzeige

Bei Sarah Engels passiert gerade einiges: Erst überraschte die Sängerin ihre Fans mit Fotos von ihrer Hochzeit mit Ehemann Julian Engels, dann verkündet sie, dass sie sechs Jahre nach der Geburt ihres Sohnes ein zweites Kind erwartet. Das Paar und Alessio, Sarahs Sohn aus erster Ehe, freuen sich über ein Mädchen, wie sie selbst bei Instagram mitteilen.

Sarah: Ich genieße die Zeit

Nun lässt die 28-Jährige ihre fast zwei Millionen Fans weiter an ihrer zweiten Schwangerschaft teilhaben. Am Sonntag postete sie zwei Fotos auf Instagram, auf denen sie ihren Babybauch stolz präsentiert. Glücklich posiert die Sängerin vor einer Berliner Brücke – deutlich zu sehen ihr runder Bauch. Dazu schreibt die Sängerin, wie glücklich sie gerade ist: „Ich genieße die Zeit mit meinen Liebsten. Ich wüsste gar nicht, was ich ohne sie machen würde.“