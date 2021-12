Sarah Engels über Sohn Alessio: „Ganz vernarrt in seine kleine Schwester“

Anzeige

Anzeige

Anfang Dezember sind Sängerin Sarah Engels (29) und ihr Mann Julian Engels (28) Eltern einer kleinen Tochter geworden. Solea Liana wurde am 2. Dezember geboren. Die Zeit seitdem bezeichnet Sarah Engels gegenüber dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) als „wunderschön“. „Wir genießen die gemeinsame Zeit in vollen Zügen und sind jeden Tag dankbar, dieses Glück haben und genießen zu dürfen“, so die Sängerin.

So feierten sie in diesem Jahr auch erstmals Weihnachten zu viert, wie unter anderem auf Instagram zu sehen ist. Sarah Engels hat bereits aus erster Ehe mit Pietro Lombardi einen Sohn namens Alessio, der sich auch über sein kleines Geschwisterchen zu freuen scheint. „Er ist jetzt schon ein ganz toller großer Bruder und genau so wie wir ganz vernarrt in seine kleine Schwester“, verrät Engels.

Anzeige

Sarah und Julian Engels seit Mai verheiratet

Anzeige

Sarah Engels, die 2011 durch die Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ bekannt wurde, und der Fußballer Julian Engels gaben sich im Mai dieses Jahres das Jawort und verkündeten später die Schwangerschaft.