Sarah Engels hat das Kinderzimmer schon komplett eingerichtet

Köln. Sängerin Sarah Engels und ihr Mann haben das Kinderzimmer für ihr Baby schon vor der Geburt komplett eingerichtet. „Ich bin dafür bekannt, dass ich sehr organisiert bin. Im Kinderzimmer ist also schon alles da und alles eingerichtet, wenn die Kleine kommt“, sage die 29-Jährige der Deutschen Presse-Agentur in Köln. Eigentlich habe sie es ja diesmal „etwas ruhiger angehen“ lassen wollen - als ihr erster Sohn Alessio geboren wurde, war am Ende viel zu viel besorgt worden. „Aber man freut sich dann ja auch so sehr, dass man sich gerne darum kümmert“, sagte Engels.

Die Sängerin hatte im Juni verraten, dass sie mit ihrem Mann Julian Nachwuchs erwartet. Von 2013 bis 2019 war sie bereits mit Sänger Pietro Lombardi (29) verheiratet, dem Vater ihres ersten Sohnes Alessio. Das Paar hatte sich bei der Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ kennengelernt. Seitdem hat Engels Karriere gemacht: Sie ist Influencerin, hat 2021 ein neues Album veröffentlicht und erfolgreich an Shows wie „Let's Dance“ (RTL) und „The Masked Singer“ (ProSieben) teilgenommen.

Alessio bekommt eine Schwester

In ihrer Schwangerschaft gehe es ihr gut, sagte Engels. „Am Anfang hatte ich mit Übelkeit zu kämpfen, danach ging es aber Stück für Stück besser.“ Die Hauptsache sei nun natürlich, dass die Kleine gesund sei. Es sei aber auch schön, dass es ein Mädchen sei und Alessio so eine kleine Schwester bekomme - „und ich als Frau zu Hause weibliche Unterstützung“.

Ihren Kindern wolle sie Werte vermitteln, die ihr auch von ihren Eltern mit auf den Weg gegeben worden seien, sagte die Popsängerin. „Dazu gehört, dass die Familie zusammenhält, man ehrlich ist und dass man sich viele Dinge auf der Welt nicht erkaufen kann.“