Sarah Engels gibt Babyupdate: „Der Bauch wächst extrem“

In einigen Wochen erwartet Sarah Engels ihr zweites Kind – nun hat die 28-Jährige ihren Fans Fragen zu ihrer Schwangerschaft beantwortet. Engels, deren erstes Kind Alessio mittlerweile fünf Jahre alt ist, wurde auf Instagram unter anderem gefragt, was sie von Fast Food in der Schwangerschaft hält. Die Sängerin schreibt dazu: „Ich finde, man sollte die Schwangerschaft genießen, aber natürlich ausgewogen essen, auch aus Liebe zum Kind.“

Ein weiterer Fan fragt, ob sie denn einen Unterschied merke zwischen einer Schwangerschaft mit einem Jungen und einer Schwangerschaft mit einem Mädchen. Sarah Engels antwortet darauf: „Ich dachte immer, es sei viel Gerede, dass man bei einem Mädchen schneller auseinandergeht, aber Leute, ich kann sagen, bei mir wächst der Bauch extrem!“

Im Mai hatte Sarah Engels ihren Freund, den Fußballer Julian Büscher, geheiratet. Kurz danach verkündete das Paar, dass es das erste gemeinsame Kind erwartet.