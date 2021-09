Popstar Sarah Connor an Corona erkrankt: „Den ganzen Morgen geheult“

Anzeige

Leipzig. Sarah Connor (41) hat wegen einer akuten Covid-19-Erkrankung ein für diesen Freitag in Leipzig geplantes Konzert abgesagt. „Manchmal passieren Dinge, die man sich in den schlimmsten Alpträumen nicht vorstellen möchte“, teilte die Semmel Concerts Entertainment GmbH am Donnerstagabend in Leipzig mit. „Das gesamte Team rund um Sarah Connor ist wahnsinnig enttäuscht und entschuldigt sich für die Umstände“, hieß es weiter.

Connor berichtete auf ihrer Facebook-Seite, eines ihrer jüngeren Kinder und sie seien positiv getestet worden. „Ich bin längst geimpft und habe zum Glück nur leichte Symptome, also kein Grund zur Sorge.“

Ihr Herz sei aber „platt“, so Connor weiter. Sie haben den ganzen Morgen geheult und auch einen kleinen „Nervenzusammenbruch“ gehabt. „So viel Aufregung, Planung, Vorfreude und dann zieht man mir und uns einfach den Stecker!“ Sie sei jetzt dabei, ihr ungeimpftes Kind zu pflegen, das es schlimmer getroffen habe.

Das Konzert hätte im Rahmen der SommerArena auf der Festwiese stattfinden sollen.