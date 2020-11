Sängerinnen von Blackpink kuscheln mit Panda und verärgern damit Tierschützer

Anzeige

Blackpink gehört neben BTS zu den erfolgreichsten und beliebtesten K-Pop-Bands: Doch nun haben die Sängerinnen der Girlgroup Tierschützer verärgert, wie BBC berichtet. Für ihre Realityshow filmten sie Szenen in einem südkoreanischen Zoo. Dort kuschelten die Bandmitglieder mit dem erst drei Monate alten Panda Fu Bao.

Chinesischer Nationalstolz

Die Eltern von Pandanachwuchs Fu Bao stammen aus China und wurden in der chinesischen Provinz Sichuan geboren. Von dort aus lieh das Land die beiden Tiere im Jahr 2016 nach Südkorea aus. In dem südkoreanischen Zoo gebar das Muttertier dann Fu Bao. In China sind Pandas ein Sinnbild des Nationalstolzes, die Umweltschutzorganisation WWF zählt die Tiere zu den bedrohten Arten.

Chinesische Tierschützer kritisierten die Mitglieder von Blackpink jetzt dafür, dass sie dem Tier zu nahe gekommen sind: So gebe es Richtlinien, wie Pandas behandelt werden sollen. Demnach dürfen sich nur trainierte Zoowärter den Tieren nähern.

Laut BBC kritisierten chinesische Medien außerdem, dass die Blackpink-Sängerinnen den Panda in Gefahr gebracht hätten. So hätten sie ihm Viren übertragen können, da die Musikerinnen selbst Haustiere haben. Auch die China Wildlife Conservation Association bat den südkoreanischen Zoo, keine Besucher mehr in die Nähe der Pandas zu lassen.

Das Management der Band Blackpink veröffentlichte daraufhin ein Statement und wies darauf hin, dass die Sängerinnen „Hygienehandschuhe, Masken und Schutzkleidung“ getragen hätten. Dennoch werde man die entsprechenden Szenen nicht veröffentlichen.