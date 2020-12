RTL-Moderatorin Sandra Kuhn hat Corona: „Schockiert mich, dass wir erkrankt sind“

Anzeige

RTL-„Explosiv“-Moderatorin Sandra Kuhn ist mit dem Coronavirus infiziert. Das teilte die 38-Jährige am Montagabend auf Instagram mit. In ihrem Posting zeigt sich die Moderatorin über das positive Testergebnis „schockiert“. Sie und ihr Mann, der ebenfalls erkrankt ist, hätten stets einen Mund-Nasen-Schutz getragen und sich an die Abstandsregelungen gehalten. „Das zeigt, wie leicht man sich anstecken kann“, schreibt Kuhn.

Kuhn und Ehemann in häuslicher Quarantäne – Kinder nicht infiziert

Kuhn teilt in ihrem Posting weiter mit, dass die Erkrankung bei ihr und ihrem Mann nicht symptomfrei verlaufe. Wie rtl.de am Abend berichtet, leidet die Moderatorin unter Husten, Geschmacksverlust sowie starken Kopf- und Gliederschmerzen.

Ihre Kinder seien, zu Kuhns Erleichterung, nicht mit dem Coronavirus infiziert. Sandra Kuhn und ihr Mann befinden sich laut RTL in häuslicher Quarantäne.