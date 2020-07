Sami Sheen: Tochter von Charlie Sheen und Denise Richards startet Modelkarriere

Anzeige

Anzeige

Sie musste warten, bis sie 16 ist, das soll eine Vorgabe von Mama Denise Richards gewesen sein. Doch seit einigen Monaten ist Sami Sheen, die Tochter von Richards und Schauspieler Charlie Sheen, 16 Jahre alt. Am Montag stand also das erste professionelle Fotoshooting an. Ob cool im bauchfreien, weißen Top mit Jeans an ein Auto gelehnt oder verspielt-romantisch im altrosa Kleidchen mit Spitzen am Strand – die Bilder zeigen, dass der Teenager das Talent offenbar von Mama Denise, die neben ihrer Schauspielkarriere auch als Model erfolgreich war, geerbt hat.

Auffallend vor allem ihre grünen Augen – auf einigen Bildern sieht die Brünette ihrer Mama, die zuletzt in “Real Housewives of Beverly Hills” zu sehen war, unheimlich ähnlich. Gegenüber “Daily Mail” berichtet die stolze Mutter: “Sie hatte schon immer großes Interesse an meinen Fotoshootings, um ehrlich zu sein, ist es also, als hätte sie schon viele Praktika in dem Bereich gemacht – jedes Mal, wenn sie mit mir am Set war.”

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Denise Richards: “Ich habe ihr gesagt, dass sie einfach Spaß am Modeln haben soll”

Anzeige

Für Denise Richards war es indes wichtig, dass ihre Tochter nicht zu naiv und verträumt an die Modelkarriere herangeht: “Ich habe ihr gesagt, dass es keine Garantie gibt und dass sie einfach Spaß am Modeln haben soll”, wird sie zitiert.

Anzeige

Bei dem Shooting in Malibu – die Bilder stammen von Fotograf Michael G. Simon – zeigte sich die 16-Jährige auch sexy im weißen Bikini am Meer, während sie mit ihren Haaren spielte. Zudem trug sie ein rosa Kleid mit pinken Blättern als Muster.

Charlie Sheen und Denise Richards: Zwei Töchter, dann Scheidung

Denise Richards und Charlie Sheen waren von 2002 bis 2006 verheiratet, die beiden haben zwei Töchter. Nebst Sami gibt es noch die 15-jährige Lola Rose. Die Trennung der beiden endete in einem kleinen Rosenkrieg, als Richards vor Gericht angab, Sheen habe gedroht, sie umzubringen. Inzwischen verbringen die vier öfter Zeit miteinander. Während Charlie Sheen insgesamt fünf Kinder mit drei Frauen hat, hat Denise Richards 2011 noch Tochter Eloise adoptiert. Seit 2018 ist sie mit Aaron Phyphers verheiratet.

Was Papa Charlie zu den Aufnahmen sagt? Das ist bisher nicht bekannt.