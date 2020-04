Saisoneröffnung abgesagt: Jetzt plant der Ballermann die Party im Netz

Anzeige

Die “Megapark”-Eröffnung ist jedes Jahr im Mai eins DER Highlights für Ballermann-Fans. Die Stars der Schlagerszene versammeln sich an dem Tag in dem Partytempel direkt an der Playa de Palma - und feiern mit mehreren Tausend Fans den Start in die neue Saison.

Dass das in diesem Jahr nicht wie gewohnt stattfinden wird, ist seit einiger Zeit klar. Touristen haben die Insel verlassen, es herrscht ein striktes Ausgangsverbot und an Feiern ist auf Mallorca gerade sowieso nicht zu denken. Party-Sänger Mickie Krause hat erst kürzlich in einem Interview gesagt, dass er Partys am Ballermann vor 2021 für “Utopie” halte - bevor sie überhaupt angefangen hat. Doch nun haben die zahlreichen Partysänger eine Lösung gefunden, wie sie doch irgendwie mit ihren Fans feiern können: Sie wollen die Eröffnung live streamen. Und zwar an dem Tag, an dem auch die reguläre Eröffnung im Megapark gewesen wäre: dem 12. Mai.

Auf der Facebook-Seite des Megaparks heißt es: “Wir freuen uns riesig, euch mitteilen zu dürfen, dass wir für euch am 10. Mai 2020 ab 12 Uhr eine Mega-Park-Opening-Streamingshow veranstalten. Ich werdet all eure Stars und Sternchen in einem Partystream auf unserem Twitch Kanal sehen können.” Mit dabei sind unter anderem Mickie Krause, Jürgen Drews, Lorenz Büffel, Markus Becker und Lucas Cordalis. Moderiert wird die Show von der ehemaligen “Miss Germany” Isi Glück.

“Megapark”-Moderator Lorenz Büffel hat für den Anlass seinen Ballermann-Hit “Johnny Däpp” umgedichtet. Büffel zum RND: “Die Textzeile “Ich will Malle zurück” hat plötzlich eine andere Bedeutung. Das zeigt die Sehnsucht und dass es extrem traurig ist, was gerade abgeht. Die vielen gefährdeten Existenzen von Kollegen, von Kellnern und Leute, mit denen man dort gearbeitet hat. Aber klar: die Gesundheit geht vor.”

RND/lob