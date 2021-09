Sängerin Gloria Estefan berichtet von Missbrauch in der Kindheit

Anzeige

New York. Die amerikanisch-kubanische Pop-Sängerin Gloria Estefan ist nach eigenen Angaben im Alter von neun Jahren missbraucht worden. In einer Episode der Sendung „Red Table Talk: The Estefans“ von Facebook Watch, die am Donnerstag ausgestrahlt wurde, sprach sie erstmals öffentlich über den Fall.

Estafan sagte, der Täter sei jemand gewesen, dem ihre Mutter vertraut habe. Zu dem Missbrauch sei es gekommen, als sie in die Musikschule des Mannes gegangen sei. „Er war Familie, aber nicht enge Familie“, sagte sie. „Er war in einer Machtposition, weil meine Mutter mich in seine Musikschule gebracht hatte und er sofort damit begann, ihr zu erzählen, wie talentiert ich sei und dass ich besondere Aufmerksamkeit benötigte.“ Ihre Mutter habe es für ein Glück gehalten, dass ihrem Kind besondere Aufmerksamkeit zuteil wurde.

Gloria Estefan konfrontierte den Täter

Estefan, die in Kuba geboren wurde und mit ihrer Familie als Kleinkind nach Miami zog, berichtete von dem Missbrauch zum Höhepunkt der Sendung als die als „Bachelorette“ bekannt gewordene Clare Crowley von ihrer Missbrauchserfahrung durch einen Priester berichtete.

Estefan nannte nicht den Namen des Täters, beschrieb aber, wie sie versucht habe, diesen aufzuhalten. Der Missbrauch habe zunächst ganz allmählich begonnen. Sie habe gewusst, dass sie in einer gefährlichen Situation war, als sie den Mann konfrontierte.

Gloria Estefan: Täter drohte, ihre Mutter umzubringen

„Ich sagte ihm: ‚Das kann nicht passieren, Du kannst das nicht machen.` Er antwortete: ,Dein Vater ist in Vietnam, Deine Mutter ist allein und ich werde sie töten, wenn Du es ihr erzählst`“, berichtete die 64-Jährige. Sie habe gewusst, dass das nicht wegen ihr passiere. „Ich wusste, dass der Mann geisteskrank war und deshalb dachte ich, er könnte meiner Mutter tatsächlich etwas antun.“

Sie habe dann Ausreden erfunden, um nicht zum Musikunterricht gehen zu müssen. Estefans Tochter Emily fragte ihre Mutter in der Sendung, ob ihre Großmutter geahnt habe, dass etwas nicht stimme. Früher habe man über so etwas nicht geredet, antwortete Estefan. Irgendwann habe sie es nicht mehr ausgehalten und sei nachts zu ihrer Mutter gerannt und habe ihr von dem Missbrauch erzählt. Die habe daraufhin die Polizei gerufen, doch Beamte hätten davon abgeraten, den Fall zu verfolgen, weil das Trauma einer Aussage zu groß sei.

Sowohl Crowley als auch Estefan sagten in der Sendung, sie wollten nicht als Opfer bezeichnet werden. Crowley sprach von sich selbst als Überlebende.