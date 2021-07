Sacha Baron Cohen: „Facebook und Twitter verbreiten rassistische Angriffe“

Anzeige

London. Der englische Komiker Sacha Baron Cohen hat nach den rassistischen Beleidigungen gegen englische Fußballspieler die Chefs von Facebook und Twitter aufgefordert, stärker gegen diskriminierende Inhalte vorzugehen. „Facebook und Twitter verbreiten rassistische Angriffe gegen diese schwarzen Sportler. Online-Rassismus führt zu Hassverbrechen in der echten Welt. Es ist an der Zeit, dass Sie Rassismus ein für alle Mal von Ihren Plattformen loswerden“, schrieb er an Facebook-Chef Mark Zuckerberg und Twitter-CEO Jack Dorsey gerichtet in einem Tweet. Baron Cohen hatte in der Vergangenheit häufiger Zuckerberg und Facebook kritisiert.

Die englischen Nationalspieler Marcus Rashford, Bukayo Saka und Jadon Sancho waren nach ihren verschossenen Elfmetern beim 2:3 im EM-Finale gegen Italien mit rassistischen Beleidigungen überhäuft wurden. Dies hatte eine große gesellschaftliche Debatte in England angestoßen.