Russland: Erneut Pussy-Riot-Mitglied zu mehrtägiger Haft verurteilt

Eine Regenbogenflagge wurde vor wenigen Tagen in Moskau an dem Gebäude des Kulturministeriums angebracht. Aktivisten der russischen Punkgruppe "Pussy Riot" haben anlässlich des 68. Geburtstags von Kremlchef Putin Regenbogenflaggen vor mehreren Verwaltungsgebäuden in Moskau aufgehängt. © Quelle: -/Pussy Riot/AP/dpa