Rührendes Kuss-Foto: Catherine Zeta-Jones verabschiedet sich von Kirk Douglas

Los Angeles. Die britische Schauspielerin Catherine Zeta-Jones ("Chicago") hat in den sozialen Medien auf den Tod ihres Schwiegervaters Kirk Douglas reagiert. "An meinen lieben Kirk, ich werde Dich mein Leben lang lieben. Ich vermisse Dich jetzt schon. Schlaf gut...", schrieb die 50-Jährige am Mittwoch auf Facebook und Instagram. Dazu verbreitete sie ein altes Schwarz-Weiß-Foto, auf dem sie ihn auf die Wange küsst.

Zuvor hatte Zeta-Jones' Ehemann, der US-Schauspieler Michael Douglas ("Wall Street"), in sozialen Medien den Tod seines Vaters mitgeteilt. Kirk Douglas war demnach am Mittwoch im Alter von 103 Jahren gestorben. Der Hollywood-Star drehte in seiner langen Karriere mehr als 80 Filme. Seine berühmteste Rolle war die des Sklavenanführers "Spartacus" in dem gleichnamigen Historienepos. Zeta-Jones ist seit fast 20 Jahren mit seinem Sohn verheiratet.

RND/dpa