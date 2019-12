Rührende Geste: Olivia Newton-John hat “Grease”-Lederjacke zurück

Anzeige

Entertainerin Olivia Newton-John (71) bekam die schwarze Lederjacke, die sie im Musicalfilm "Grease" (1978) getragen hatte, von dem Mann zurück, der das Kleidungsstück im Rahmen ihrer Auktion im vergangenen Monat ersteigert hatte. Ein Video von der rührenden Aktion postete das Auktionshaus "Julien's Auctions" auf seiner Facebook-Seite.

Der Mann, dessen Gesicht in dem Clip nicht gezeigt wird, überreicht ihr die Jacke in einem pinken Geschenkkarton und rührt die Künstlerin damit zu Tränen. "Diese Jacke gehört dir und der kollektiven Seele all derer, die dich lieben, und für die du der Soundtrack ihres Lebens bist. Sie sollte nicht im Schrank eines Milliardärs hängen", begründet der anonyme Käufer seine großzügige Geste. Ersteigert hatte er das Kleidungsstück für 243.200 Dollar (umgerechnet etwa 218.392 Euro).

Die in Großbritannien geborene und in Australien aufgewachsene Schauspielerin hatte vor wenigen Wochen mehr als 500 persönliche Erinnerungsstücke versteigert, um ihr Brustkrebszentrum "Olivia Newton-John Cancer Wellness & Research Centre" in ihrer Heimatstadt Melbourne zu unterstützen. Die Souvenirs wechselten für 2,4 Millionen Dollar (etwa 2,16 Mio. Euro) den Besitzer. Newton-John kämpft seit der ersten Brustkrebs-Diagnose 1992, der zweiten im Jahr 2017 auch aktuell wieder gegen die Erkrankung.

RND/ili/spot