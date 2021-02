RTL-Moderatorin Tanja Bülter hat Brustkrebs: Knoten selbst ertastet

Anzeige

Monate nach der Diagnose im August 2020 spricht RTL-Moderatorin Tanja Bülter erstmals über ihren Brustkrebs: Mit einer Chemotherapie kämpft sie seitdem im Stillen gegen die Krankheit an. „Ich habe den Knoten selber ertastet“, sagt die 49-Jährige der „Bild“. „Ich habe irgendwann gemerkt, dass da eine Erhebung ist, die da nicht hingehört.”

Genetisch vorbelastet sei sie demnach nicht gewesen. Sie habe einige Zeit gebraucht, um die Nachricht zu verarbeiten. An Krebs habe die Zweifach-Mutter erstmal nicht gedacht, sondern einen ohnehin bestehenden Arzttermin genutzt, um den Knoten überprüfen zu lassen. Das Ergebnis sei ein Schock für sie. „Wenn man plötzlich hört, dass man eine lebensbedrohliche Krankheit hat, ändert sich dein Leben von heute auf morgen“, so Bülter.

Auf die Diagnose folgten zahlreiche Untersuchungen

Sonografie, Mammografie, Biopsie: Nach der Diagnose sei alles ganz schnell gegangen, berichtet die Moderatorin der „Bild“. Mehreren Untersuchungen habe sich die 49-Jährige gestellt. Mittlerweile, so erzählt sie, gehe sie alle zwei Wochen zur Chemotherapie. Das bringe Nebenwirkungen wie Übelkeit, Müdigkeit und Vergesslichkeit mit sich. „Schön ist es nicht“, erklärt Bülter in dem Interview. „Das kann man ganz ehrlich sagen.“ Am Anfang seien die Behandlungen wöchentlich gewesen.

Wimpern, Augenbrauen und Haare trotz Chemotherapie: Wie geht das?

Dass die Zuschauer im Fernsehen Tanja Bülter nichts ansehen, liegt an viel Recherche und einer speziellen, daraus resultierenden Methode: Sie mache eine Therapie mit Kältekappe, also einer Haube, die den Kopf währenddessen herunterkühle. Das verhindere die Aufnahmefähigkeit der Zellen auf der Kopfhaut, Haarfollikel würden nicht zerstört, so die Moderatorin zur „Bild“. Und auch weder an den Augenbrauen noch an den Wimpern der Moderatorin sieht man ihr die Chemotherapie an. Hierbei greife sie auf vom Arzt verschriebene Augentropfen zurück.

Als nächstes stehe eine Operation an, um den bösartigen Tumor gänzlich zu entfernen, sagt Bülter demnach. Solange die Möglichkeit bestehe, wolle sie weiter arbeiten. Dafür würden vom Arbeitgeber die richtigen Bedingungen geschaffen. „Meine Chefs haben sofort gesagt: Wir machen es so, wie es sich für dich richtig anfühlt“, erzählt sie der Zeitung. „Vor jeder Aufzeichnung gibt es bei uns nun eine Teststation, wo alle um mich herum sich einem Schnelltest unterziehen.“

Als Alleinerziehende sei die Krankheit ein riesiger Kraftakt. Trotzdem versucht Bülter, positiv in die Zukunft zu blicken: „Ich lasse mich nicht unterkriegen.“ Im vergangenen Jahr hatten sie und Mann Nanad Drobnjak sich getrennt. Aus der Ehe stammen die Kinder der zweifachen Mutter.