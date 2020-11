RTL-Moderatorin Nina Moghaddam: Auch ihre Kinder haben Corona

Anzeige

Nach der Corona-Erkrankung von RTL-Moderatorin Nina Moghaddam sind auch die Kinder der 39-Jährigen positiv auf das Virus getestet worden. Das bestätigte die alleinerziehende Mutter in ihren Instagram-Storys.

In ihrem Update aus der Quarantäne berichtet die Moderatorin, dass es ihr inzwischen „deutlich besser“ gehe. Außerdem berichtet sie von ihren Eltern, die offenbar ebenfalls an Covid-19 erkrankt sind: „Meinen Eltern geht es heute den ersten Tag endlich besser. Die haben noch mal viel heftiger und doller gelitten als ich“, so die zweifache Mutter.

„Ich fühle mich wie vom Lkw überfahren“

Doch nicht nur die 39-Jährige und ihre Eltern scheinen gegen die Infektion mit dem Virus zu kämpfen, auch Moghaddams Söhne sind positiv auf das Coronavirus getestet worden. „Der Kleine hustet sehr stark und der Große hat Fieber und Erbrechen“, berichtet Moghaddam. Nichtsdestotrotz habe sie den Eindruck, dass Kinder die Infektion besser wegstecken als die Erwachsenen.

Vergangene Woche hatte Nina Moghaddam ihren Fans via Instagram-Storys von ihrer Covid-19-Erkrankung berichtet: „Ich fühle mich wie vom Lkw überfahren. Bei mir ist es wie bei einer miesen Grippe. Ich habe Gliederschmerzen, Kopfschmerzen, Nase zu, Husten“, berichtet die deutlich angeschlagene Moderatorin von ihrer Erkrankung.