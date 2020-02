RTL-Moderator René Oliver hat 50 Kilo abgenommen - mit einem kleinen Trick

Anzeige

Köln. Erstaunliche Leistung: Der RTL-Moderator René Oliver hat innerhalb kürzester Zeit satte 50 Kilo abgenommen. Noch vor wenigen Wochen habe er stolze 134 Kilo auf die Waage gebracht, heißt es in einem Beitrag seines Senders.

Wie er die Gewichtsreduzierung geschafft hat? "Ich habe keine Diät gemacht", so Oliver. "Vielmehr habe ich meine Ernährung komplett umgestellt. Nicht für einen Zeitraum, sondern für immer."

Um sein Ziel zu erreichen, habe Oliver nicht auf Kalorien geachtet, sondern vielmehr auf die Kohlenhydrate. Diese habe er mit "guten Eiweißen und Fetten" ersetzt. "Wenn man dann noch ein bisschen Sport macht, hat man Glück, dass man abnimmt."

Ab sofort ist alles "Low Carb"

Ganz aufs Naschen verzichten wolle der Moderator aber nicht. Ab und an gönne er sich auch einen kleinen Schokokuchen - dieser ist dann allerdings "Low Carb". "Kein Zucker, kein Weizenmehl, keine Eier. Keine Kohlenhydrate, die einen dick machen." Statt Zucker verwende er das Ersatzmittel Xylit.

Auch für seine beste Freundin Miriam Behrens war die Gewichtsreduzierung erstaunlich: "Also für mich war es, glaube ich, härter als für ihn. Von Massenfastfood zu Zerofood. Ich habe selten jemanden mit so viel Disziplin gesehen. Nicht einmal ist er schwach geworden", so Behrens gegenüber RTL.

René Oliver ist den RTL-Zuschauern vor allem durch das Format "Hauptsache Süß" bekannt. Darin sucht der Promi-Bäcker und Back-Kolumnist den leckersten Kuchen Deutschlands.

RND/msc