Royals weltweit nehmen Abschied von Prinz Philip - auf Instagram

Anzeige

Anzeige

Normalerweise sind Adelige aus aller Welt zu Gast, wenn Menschen wie Prinz Philip, Herzog von Edinburgh, beerdigt werden. Doch aufgrund der Corona-Pandemie waren nur 30 Gäste zugelassen, die Trauergemeinde bestand aus engen Familienmitgliedern. Dennoch gedachten Königshäuser weltweit Prinz Philip und begleiteten ihn aus der Ferne auf seinem letzten Weg.

In Norwegen wurde die Flagge auf dem Balkon des Schloss auf Halbmast gesetzt. Der britische Botschafter in Norwegen, Richard Wood, erinnerte mit Aufnahmen von Besuchen von Prinz Philip in Norwegen an den Verstorbenen. Der Herzog von Edinburgh, dessen Leidenschaft das Reisen war, war 1952, 1955, 1969, 1981 und 2001 in Norwegen. In Luxemburg wurden die Flaggen „als letzte Hommage“ ebenfalls auf Halbmast gesetzt.

Anzeige

Auch in Schweden wurde die Flagge auf Halbmast gesetzt. Zudem wurde Prinz Philip als Mitglied des Königlichen Seraphinenorden in der Riddarholm-Kirche geehrt. König Gustaf VI Adolf hatte Prinz Philip 1954 den höchsten Verdienstorden des schwedischen Königreiches verliehen.

Prinz Philip wurde 1921 auf Korfu in Griechenland geboren - als Prinz von Griechenland und Dänemark. Das dänische Königshaus zeigte einen Elefanten-Orden. Dieser höchste dänische Orden wurde Prinz Philip 1947 zuteil. Das Wappen wurde zu Ehren von Prinz Philip in der Ridderkapellet in der Schlosskirche von Schloss Frederiksborg ausgestellt.

Viele Königshäuser, darunter auch das thailändische und das serbische, hatten sich bereits zum Tod von Prinz Philip am 9. April auf Instagram gemeldet und kondoliert und taten das am Tage der Beerdigung nicht noch einmal.

Anzeige

Nicht nur aufgrund seiner griechischen Wurzeln wurde auch in Griechenland an Prinz Philip erinnert. Prinzessin Theodora lobte einen „außergewöhnlichen Mann“. Der griechische Kronprinz Pavlos schrieb: „Onkel Philip, wie wir ihn kannten, war ein sehr geliebtes Mitglied der erweiterten griechischen Familie“, heißt es auf Instagram.

Anzeige

Auch seitens der britischen Royals wurden auf Instagram noch einmal Erinnerungen an Prinz Philip geteilt. Auf dem Account von Prinz William und Herzogin Kate sind Bilder der Trauerzeremonie zu finden. „Der Sarg wird von einem vom Herzog entworfenen Landrover getragen und auf seiner letzten Reise von Vertretern der Streitkräfte, Mitgliedern der königlichen Familie und Ihrer Majestät, der Königin, begleitet“, heißt es dazu.

Auf dem Account von Prinz Charles und Herzogin Camilla wird dem „außergewöhnlichen Leben des Herzog von Edinburgh“ gedacht. „Die Zeremonie hat die militärische Zugehörigkeit des Herzogs und persönliche Elemente aus dem Leben Seiner Königlichen Hoheit widergespiegelt.“

Den persönlichsten Einblick gab indes Prinzessin Eugenie, die sich bereits vor wenigen Tagen auf Instagram in einem Brief von ihrem Opa verabschiedete. „Liebster Opa, wir alle vermissen dich. Du wärst so gerührt von all den Ehrungen, die mich in den letzten Tagen erreicht haben: Menschen, die sich daran erinnern, bei einem Abendessen neben dir gesessen zu haben oder dir einmal die Hand geschüttelt haben, die sich daran erinnern, dass du im Vorbeigehen gegrüßt hast“, schreibt Prinzessin Eugenie, die erst kürzlich selbst Mama geworden ist.

Dann wird sie noch persönlicher: „Ich erinnere mich wie ich gelernt habe zu kochen, zu malen, zu lesen. Ich erinnere mich daran, über deine Witze gelacht zu haben und dich über dein spektakuläres Leben und deinen Dienst in der Navy ausgefragt zu haben. Ich erinnere mich, die Würstchen verbrannt zu haben und wie du zur Rettung des Tages herbeigeeilt kamst. Ich erinnere mich an deine Hände und dein Lachen und dein Lieblingsbier. Ich werden mich durch deine Kinder, Enkel und Urenkel an dich erinnern. Danke für deine Hingabe und Liebe für uns alle und besonders für Omi, um die wir uns für dich kümmern werden Mit all meiner Liebe, Eugenie.“

Prinz Philip ist am 9. April im Alter von 99 Jahren auf Schloss Windsor gestorben, nachdem er zuletzt wegen verschiedener gesundheitlicher Probleme im Krankenhaus behandelt wurde. Am Samstag, 17. April, wurde er nach einer Trauerfeier im kleinen Rahmen beigesetzt.