Queen Elizabeth und Prinz Philip feiern ihren 73. Hochzeitstag

London. Die britische Königin Elizabeth II. und Prinz Philip feiern am Freitag ihren 73. Hochzeitstag. Zu diesem Anlass veröffentlichte das Paar am Donnerstagabend ein Foto von sich, auf dem es eine Karte von drei seiner Urenkel öffnet.

In dem Bild sind die Queen und ihr Ehemann auf dem Sofa sitzend zu sehen, Prinz Philip hält eine große Karte mit der Zahl 73 in den Händen. Die Kinder von Prinz William, dem Enkel der beiden, und seiner Frau Kate, der Herzogin von Cambridge, haben die Karte gestaltet.

Längste Ehe eines britischen Herrschers

Elizabeth war erst 21 Jahre alt, als sie den Leutnant Philip Mountbatten in der Kirche Westminster Abbey in London am 20. November 1947 heiratete. 1952 wurde sie Königin. Sie regiert länger als jeder andere britische Monarch je regiert hat. Ihre Ehe mit Prinz Philip ist ebenfalls die längste eines britischen Herrschers oder einer Herrscherin.

Während die 94-jährige Elizabeth weiterhin ihren Pflichten nachkommt, hat sich der 99-jährige Prinz Philip aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Wegen des Coronavirus isolieren sich die beiden auf Schloss Windsor.