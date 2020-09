Royals müssen sparen: Britische königliche Paläste streichen mehr Stellen

Regionalwahlen – und der Blick aufs große Ganze

Nordrhein-Westfalen hat bei seinen Kommunalwahlen ersten Hochrechnungen zufolge neue Farbspiele für die Bundestagswahl eröffnet. Das stärkt auch Armin Laschet in der CDU. Um die Demonstration von Stärke – wenn auch auf ganz andere Weise – geht es heute auch in Russland, wo Putin und Lukaschenko zusammentreffen. Der Rest der Welt trifft sich virtuell – etwa die EU und China sowie die Mitglieder der WHO.