Royals mit Großaufgebot auf der Weltklimakonferenz in Glasgow

Glasgow. Die britischen Royals werden mit einem Großaufgebot auf der UN-Weltklimakonferenz COP26 erscheinen. Neben Queen Elizabeth II. werden auch Prinz Charles und Herzogin Camilla sowie Prinz William und Herzogin Kate vom 1. bis zum 5. November an Veranstaltungen im schottischen Glasgow teilnehmen. Das teilte der Buckingham-Palast in London am Freitag mit.

Charles seit Jahren im Einsatz für den Klimaschutz

Thronfolger Prinz Charles gilt seit Jahren als leidenschaftlicher Verfechter des Klimaschutzes. Unter seiner „Terra Carta“ vereint er Hunderte führende Unternehmen, die sich mit ihrer Unterschrift unter der Erklärung dazu verpflichten sollen, Nachhaltigkeit zur Grundlage ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten zu machen.

Bei der COP26 werden im November rund 200 Staaten miteinander darum ringen, wie die Klimakrise eingedämmt werden kann. Experten sind sich einig, dass bis 2030 weltweit viel mehr getan werden muss als bislang geplant, wenn die Erderwärmung - wie 2015 bei der Pariser Klimakonferenz vereinbart - deutlich unter zwei Grad, möglichst sogar 1,5 Grad, gehalten werden soll.