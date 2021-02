Royaler Nachwuchs: Baby Nummer zwei für Prinz Harry und Herzogin Meghan

Anzeige

London. Der britische Prinz Harry (36) und seine Ehefrau Herzogin Meghan (39) erwarten ihr zweites Kind. Das Paar sei überglücklich, zitierte die Nachrichtenagentur PA am Sonntagabend einen Sprecher des Paares.

Ein Freund von Harry und Meghan, Misan Harriman, der sie auch seit Jahren als Fotograf begleitet, postete ein Foto auf Instagram zu der schönen Nachricht. Darauf liegt Meghan in einem Kleid auf einer Wiese, ihr Kopf ruht auf Harrys Schoß. Harry sitzt gelassen und barfuß im Gras und strahlt seine Meghan an. Und unter deren Kleid ist der Babybauch schon deutlich zu sehen.

Sprecher von Harry und Meghan bestätigt: Archie wird großer Bruder

Laut dem Magazin „People“ trägt Meghan auf dem Foto ein Kleid von Carolina Herrera, das sie sich schneidern ließ, als sie mit Archie schwanger war.

Das Paar hat bereits ein gemeinsames Kind: Sohn Archie wurde im Mai 2019 geboren. Erst vor wenigen Wochen veröffentliche Herzogin Meghan einen emotionalen und privaten Artikel in der New York Times, in dem sie über eine Fehlgeburt sprach.