Roy-Black-Statue am Wörthersee ist wieder aufgetaucht

Velden. Die am österreichischen Wörthersee gestohlene Büste des Schauspielers und Schlagersängers Roy Black („Ganz in Weiß“) ist wieder da. Das Ende vergangener Woche verschwundene Denkmal in Velden tauchte in einem Plastiksack in einem Gastgarten wieder auf, wie der Veldener Tourismusverband am Mittwoch auf Facebook mitteilte. „Wir sind froh, dass die Diebe offensichtlich „kalte Füße“ bekamen und nun die Statue einfach im Ort liegen gelassen haben“, jubelten die Touristiker.

Die Büste war in der Nacht zu Freitag von zwei Unbekannten aus der Verankerung gerissen worden. Der Schaden des Diebstahls hatte für den Verband mehrere Tausend Euro betragen, Medienberichten zufolge war die Büste erst in der Woche zuvor enthüllt worden. "Sie wurde gestern gefunden und wird in Kürze - deutlich stabiler als vorher - am ursprünglichen Standort montiert werden", hieß es am Mittwoch.

Roy Black gehörte bis zu seinem Tod 1991 zu den beliebtesten Schlagersängern im deutschsprachigen Raum. Großen Erfolg hatte die RTL-Serie "Ein Schloß am Wörthersee", die 1990 auf Sendung ging - mit dem Schlosshotel Velden und Roy Black in den Hauptrollen.