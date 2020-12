Ein Jahr nach Tod von Sängerin Marie: Roxette-Drummer stirbt an Krebs

Anzeige

Vor einem Jahr musste die Musikwelt Abschied von Roxette-Frontfrau Marie Fredriksson nehmen. Die 61-Jährige starb an den Folgen ihrer Krebserkrankung. Nun muss die Band einen weiteren schmerzlichen Verlust hinnehmen: Der Schwede Pelle Allsing, Drummer der Kultband, erlag mit 60 Jahren ebenfalls einem Krebsleiden.

In den sozialen Medien bestätigte Per Gessle von Roxette am Sonntagabend den Tod Allsings: „Mit unbeschreiblicher Trauer muss ich euch über den Tod unseres geliebten Pelle Allsing informieren. Es ist kaum zu begreifen“, schreibt Gessle in dem emotionalen Beitrag. „Pelle war nicht nur ein außergewöhnlicher Schlagzeuger, der uns seit dem ersten Tag geholfen hat, den unverkennbaren Roxette-Sound zu entwickeln. Er war auch einer der besten Freunde, die man sich vorstellen kann, ein lieber und großzügiger Mensch mit dem größten Herzen.“

Gessle richtet sich in dem Post vor allem an die Familienmitglieder und Freunde, die der Drummer hinterlässt: „Meine Liebe geht an seine Frau, seine Familie und Freunde.“