Roter Teppich trotz Corona: Oscar-Stars und Glamour in L.A.

Los Angeles. Vor Beginn der Oscar-Gala drängen sich Stars und Gäste gewöhnlich auf dem roten Teppich vor dem Dolby Theatre in Hollywood, doch wegen der Corona-Pandemie ist diesmal alles anders: Kurz vor der 93. Verleihung der Academy Awards am Sonntagnachmittag (Ortszeit) trafen Nominierte - mit Abstand - auf einem deutlich kleineren Stück Teppich vor der Union Station in Los Angeles ein. Das historische Bahnhofsgebäude ist der Hauptschauplatz der diesjährigen Oscar-Show.

Glenn Close, als beste Nebendarstellerin nominiert, trat in einem blau-glitzernden Hosenanzug ins Schweinwerferlicht. Die britische Regisseurin Emerald Fennell trug ein blumiges Rüschenkleid. Leslie Odom Jr. glänzte in einem goldfarbenen Frack, Colman Domingo in schrillem Pink.

18 Stars präsentieren die Preise

Neben den Oscar-Anwärtern sind 18 Filmschaffende als prominente Helfer eingeladen, darunter Halle Berry, Reese Witherspoon, Harrison Ford, Joaquin Phoenix und Brad Pitt. Es gibt diesmal keinen Gala-Moderator; die von Regisseur Steven Soderbergh gestaltete Show soll wie ein Film ablaufen.

Wegen Corona-Auflagen und damit verbundenen Reiseschwierigkeiten sind auch internationale Standorte geplant, von denen Oscar-Kandidaten zugeschaltet werden können.