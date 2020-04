Ron Holzschuh ist tot: AWZ-Star "Niclas Nadolny" nach schwerer Krankheit gestorben

Anzeige

Anzeige

Ob in Serien wie “Alles was zählt”, “Verbotene Liebe” oder “In aller Freundschaft” – Ron Holzschuh war in den vergangenen Jahren in zahlreichen Produktionen zu sehen. Nun ist der Schauspieler im Alter von 50 Jahren gestorben. Wie “RTL” berichtet, starb der Schauspieler nach kurzer, schwerer Krankheit.

Soap-Fans kannten Holzschuh vor allem in seiner Rolle als intriganten Bernd von Beyenbach in der ARD-Serie “Verbotene Liebe”. Von 2003 bis 2007 war er in der Hauptrolle zu sehen. Seit 2019 war er in der RTL-Soap “Alles was zählt” in der Rolle des Niclas Nadolnys zu sehen.

Neben der Schauspielerei für TV-Produktionen stand Holzschuh auch auf der Bühne und trat sowohl in Musicals als auch im Theater auf.

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

RND/liz