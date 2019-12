Roberto Blanco hat zwölf Kilogramm abgenommen

Anzeige

Mit seinen 82 Jahren soll der Schlagerstar Roberto Blanco in nur drei Monaten ganze zwölf Kilogramm abgenommen. Das berichtet die "Bild". Sein Geheimnis für diesen Erfolg? „Ich wollte ein bisschen weniger wiegen und habe meine Ernährung umgestellt. Das Geheim-Mittel dabei ist die Guar-Bohne aus Indien. Das Mehl aus ihrem Kern mische ich als Extrakt meinen Mahlzeiten bei. Die vielen Ballaststoffe darin lassen die Pfunde schwinden“, sagt er der Zeitung. So sei er von 110 Kilo auf 98 Kilo heruntergekommen.

Unklar ist, ob seine Gewichtsabnahme tatsächlich nur auf die Guar-Bohne zurückzuführen ist. Die Bohne enthält unverdauliche und stark quellende Ballaststoffe, die das Hungergefühl mildern und daher beim Abnehmen helfen können - aber natürlich kein Diät-Allheilmittel sind, sondern nur eine Ergänzung. So sagt Blanco der "Bild" auch: "Morgens gibt es für mich immer ein Glas frisch gepressten Orangensaft. Das gehört für mich einfach zum Tag. Abends esse ich nicht zu spät und trinke höchsten ein Glas Wein. Und ich spiele immer noch gern und viel Tennis, dadurch nehme ich auch ab.“

Und dabei soll es nicht bleiben - er wolle noch mehr abnehmen. Nur ein Problem gibt es dabei: „So ganz wird es nicht hinhauen – dafür kocht meine Frau Luzandra einfach zu lecker“, so Blanco zur "Bild". Er ist seit sechs Jahren mit der 40 Jahre jüngeren Luzandra verheiratet.

Blanco fühlt sich jung und fit

Und auch Blanco fühlt sich mit seinem neuen Gewicht wieder jung und fit: „Ich will in 2020 nach nunmehr 62 Jahren im Showgeschäft noch mal voll loslegen! Ich habe immer Rhythmus im Blut gehabt. Wenn ich singe, will ich auch tanzen können – auf der Bühne und vor meinem Publikum", sagt der Entertainer der Zeitung. "Ich sage mir: ,Roberto, man ist nie zu alt, um mehr aus sich zu machen und sich nicht gehen zu lassen‘.“

