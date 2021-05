Geissens müssen Dreh in Pizzeria abbrechen: „Überrascht, als das Ordnungsamt eintraf“

Anzeige

Anzeige

Köln. Die beiden Reality-TV-Stars Robert und Carmen Geiss („Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie“) sind bei einem Dreh in einer Pizzeria in Köln böse überrascht worden. Nach Angaben ihrer Produktionsfirma tauchte während der Filmaufnahmen für die Doku-Soap des Paares in der vergangenen Woche plötzlich das Ordnungsamt auf. „Das Lokal musste geräumt werden und wir mussten die Dreharbeiten beenden und zurück ins Hotel fahren“, berichtete eine Sprecherin am Dienstag.

Der genaue Grund blieb zunächst unklar. Nach Angaben der Sprecherin richteten sich die möglichen Beanstandungen wohl an den Restaurantbesitzer. Drehtermine selbst seien auch in Corona-Zeiten eigentlich erlaubt. „Daher waren wir überrascht, als das Ordnungsamt eintraf.“ Die Stadt Köln teilte auf Anfrage mit, „aus datenschutzrechtlichen Gründen“ keine Aussagen zu beteiligten Personen oder laufenden Verfahren machen zu können. „Sollten Verstöße in der Gastronomie festgestellt werden, wird ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet“, sagte eine Sprecherin.

Mehrere Medien berichteten über den Vorfall. Der „Express“ zitierte den Inhaber des Restaurants mit den Worten, dass jemand das Ordnungsamt gerufen haben müsse. „Da muss jemand wohl gedacht haben, dass sich hier Leute in der Corona-Zeit illegal aufhalten und einen schönen Abend machen wollen.“ Die Reihe „Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie“ läuft auf dem Sender RTLzwei.