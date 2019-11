Robert Lewandowski wird wieder Papa: “Wir sind im vierten Monat”

Anzeige

München. Der FC Bayern freute sich am Mittwochabend nicht nur über das 2:0 gegen Piräus. Robert Lewandowski (31) jubelte nach seinem Tor mit Ball unter dem Trikot und Daumen im Mund - und kündigte damit an, dass er erneut Vater wird. Auf Instagram postete er ein Bild der Szene und fügte hinzu: "Baby is coming".

"Wir sind jetzt im vierten Monat, freuen uns sehr, dass unsere Familie größer wird. Ein Kind zu bekommen ist das Schönste, was es gibt", erklärte der Fußball-Star zudem laut der "Bild"-Zeitung.

Robert Lewandowski und seine Frau Anna (31) sind seit 2013 verheiratet. Das Paar hat bereits eine Tochter namens Klara, die zwei Jahre alt ist. Auf Instagram zeigte der Bayern-Star ein Bild mit seiner Frau, zu dem er schrieb: "Erstes Bild von uns drei. Klara ist schon im Bett."

RND/hub/spot