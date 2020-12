Robbie Williams über Weihnachten als Junkie: „Sechs statt zwei Gramm Kokain“

Anzeige

Anzeige

Heute ist Weihnachten für Popstar Robbie Williams (46, „Let Me Entertain You“) die beste Zeit des Jahres, doch das war nicht immer so - wegen seiner Alkohol- und Drogenprobleme. „Als ich damals so drauf war, war der Unterschied zwischen Weihnachten und anderen Tagen nur, dass ich statt zwei Gramm Kokain sechs Gramm gekauft habe“, sagte Williams im Interview mit dem Portal t-online.

Nachdem er seine Alkohol- und Drogenprobleme überwunden hatte, sei Weihnachten vor allem „deprimierend“ gewesen. „Wenn man viel trinkt und viele Drogen nimmt, dann will man irgendwas verstecken. Wenn man aber diese Substanzen weglässt, dann muss man mit sich selbst, mit einer kaputten Person auskommen. Weihnachten ist eine Zeit, wo jeder sagt, dass man gut drauf sein müsste, aber ich habe mich verletzlich und deprimiert gefühlt“, so Williams. „Weihnachten war für mich lange eine traurige Zeit.“

Das hätte sich erst geändert, als er seine Frau Ayda Field kennenlernte, durch sie habe er die Freude an Weihnachten wiedergefunden. „Meine Frau schafft es, dass wir echt schöne Momente miteinander erleben. Ich denke, meine Kinder halten Weihnachten daher auch für die beste Zeit des Jahres. Und damit haben sie natürlich recht“, sagte der Sänger gegenüber t-online.