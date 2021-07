RIPChester: Fans gedenken Linkin-Park-Sänger Chester Bennington

Anzeige

Berlin. Zahlreiche Fans haben am vierten Todestag an den Linkin-Park-Sänger Chester Bennington erinnert. Er war am 20. Juli 2017 tot in seinem Haus nahe Los Angeles gefunden worden. In den sozialen Medien posteten Fans am Dienstag unter dem Hashtag #RIPChester Zeichnungen, Videos oder Songtexte seiner Band. Bennington hatte sich im Alter von 41 Jahren das Leben genommen.

Eine der erfolgreichsten Rock-Bands der Welt

Linkin Park wurde Ende der 90er Jahre durch eine Mischung aus Nu-Metal, Rock, Rap-Klängen und elektronischen Sounds bekannt und gehört zu den erfolgreichsten Rock-Bands der Welt. Mit ihrem Album „Hybrid Theory“ war der Gruppe 2000 der Durchbruch gelungen. Ob es mit der Band weitergeht, ist seit dem Tod Benningtons nicht bekannt.

Haben Sie oder Bekannte Suizidgedanken? Dann wenden Sie sich bitte an folgende Rufnummern:

Telefon-Hotline (kostenfrei, 24 h), auch Auskunft über Hilfsdienste:

0800 - 111 0 111 (evangelisch)

0800 - 111 0 222 (römisch-katholisch)

0800 - 111 0 333 (für Kinder/Jugendliche)

Im Internet: www.telefonseelsorge.de