Rindersalami und Hanf-Soße: Rapper Capital Bra bringt eigene Pizza heraus

Die Tiefkühlpizza ist ein beliebtes Produkt in der Corona-Krise. Das hat auch der deutsche Rapper Capital Bra erkannt und kurzum zwei eigene Pizza-Kreationen entworfen: Eine Pizza ist mit Rindersalami belegt, die andere mit Grillgemüse und Hanf-Soße. Die Pizzen sind laut dem Rapper seit Montag in den Supermärkten von Rewe, Edeka und Kaufland erhältlich sein. Ein Capi-Fan hat sich offenbar gleich beide Varianten zum Probieren gekauft.

Damit seine Fans in dieser Woche zahlreich in die Supermärkte stürmen, hat der Rapper seine Kreationen via Instagram angekündigt. Im Video stellt Capital Bra, wie immer auf seine eigene Art und Weise, die Entwicklung seiner beiden Pizzen nach. “Die muss schmecken, als ob die ein Italiener gemacht hat. Ich bin Ukrainer, aber trotzdem muss die so schmecken”, fordert er. Seine Rap-Kollegen wie Farid Bang und Samra kommentierten das Video. Sie würden die Pizzen wohl auch mal probieren.

Verwirrung in Supermärkten

Doch nur wenige, wie der glückliche Fan aus Hagen, haben die neuen Capi-Pizzen schon gesehen und gegessen. In den meisten Tiefkühlregalen sucht man vergeblich. Viele Supermärkte, in denen die Pizza seit Montag verkauft werden sollte, kennen das neue Produkt sogar gar nicht, schreibt das Online-Magazin Watson. Daran Schuld seien Lieferengpässe.

Der Leiter einer Kaufland-Filiale gab auf Nachfrage Entwarnung: “Die Pizza ‘Gangsterella’ wird im Laufe dieser Woche sukzessive an unsere Filialen ausgeliefert. Bis Ende dieser Woche sollte sie in allen Filialen verfügbar sein.”