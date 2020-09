Rihanna: Blaues Auge nach E-Scooter-Unfall

Anzeige

Santa Monica. Sängerin Rihanna, die derzeit an einer eigenen Beautylinie arbeitet, versteckt ihr Gesicht diese Tage hinter einer Sonnenbrille. Der Grund: Sie hat sich bei einem E-Scooter-Unfall Blessuren im Gesicht zugezogen, wie das Magazin “TMZ” berichtet.

Fotos, die in einem Restaurant in Santa Monica aufgenommen wurden, zeigen einen Bluterguss unter ihrem linken Auge sowie blaue Flecken an der Stirn. Die linke Wange sowie die Stirn sind zudem geschwollen.

Ein Sprecher sagte dem Magazin, dass Rihanna in der vergangenen Woche mit einem E-Scooter unterwegs gewesen sei, als das Fahrzeug umkippte und ihr direkt ins Gesicht und gegen die Stirn schlug. Die Verletzungen der 32-Jährigen würden allerdings schlimmer aussehen als sie seien, heißt es weiter. “Sie ist im Heilungsprozess.”