Riccardo Simonetti freut sich nach Erkrankung auf Weihnachten daheim

Berlin. Der Influencer und Entertainer Riccardo Simonetti freut sich nach einer Erkrankung auf das Weihnachtsfest mit Freund und Familie. Es sei sein „ganz persönliches Weihnachtsgeschenk“, dass seine Behandlung noch kurz vor Weihnachten erfolgreich abgeschlossen worden sei und er die Feiertage zusammen mit seiner Familie zu Hause verbringen könne, schrieb der 28-Jährige auf Facebook.

Foto vom Krankenhausbett

Er habe überraschend im Krankenhaus behandelt werden müssen, teilte sein Sprecher der Deutschen Presse-Agentur mit. Deshalb habe man bereits Anfang Dezember alle weiteren Engagements für dieses Jahr abgesagt. „Seitdem konzentriert er sich voll auf seine Genesung und wir sind guter Dinge, dass er nach einer etwas längeren Weihnachtspause als sonst wieder arbeiten kann“, hieß es. Der 28-Jährige habe sich nicht mit dem Coronavirus infiziert.

Simonetti hatte am Dienstag auf Facebook bekanntgegeben, dass er „mit ein paar gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hatte“ und deswegen in den vergangenen Wochen mehrfach bei Ärzten und im Krankenhaus war. Er bedankte sich bei den Pflegern und Ärzten, „die mir wieder auf die Beine geholfen haben“. Dazu postete er ein Foto von sich in einem Krankenhausbett.