René Casselly: große Bühne für den umstrittenen Elefantentänzer

Der Elefant steht im Wasser, mit der Kraft seines Rüssels wirft er den Mann in die Höhe, das Wasser spritzt, der Mann macht einen Salto und landet im Wasser. Es sind Nummern, wie man sie in Zirkussen öfter gesehen hat und die in vielen Ländern nicht mehr erwünscht sind. Doch die Bilder sind nicht im Zirkus, sondern im Kimba Elefant Park in Ungarn entstanden, einem Park, in dem Zirkuselefanten ihren Ruhestand verbringen sollen.

Der Mann auf den Bildern ist René Casselly jr., Zirkusartist, Sieger der RTL-Show „Ninja Warriors Germany“ und „Elephantboy“, wie er sich auf Instagram nennt. Ab Freitag wird er in der RTL-Sendung „Let‘s Dance“ zu sehen sein. Seine Teilnahme ist umstritten, denn René Casselly jr. und seine Familie stehen immer wieder in der Kritik für ihren Umgang mit den einstigen Zirkustieren. Tierschutzorganisationen fordern deshalb, dem 25-Jährigen keine Bühne im Fernsehen zu geben, um seine Kunststücke mit Elefanten zu vermarkten.

Video von 2012 zeigt Einsatz von Elefantenhaken im Zirkus Casselly

René Casselly jr. wurde 1996 als René Kaselowsky in die Zirkusfamilie Casselly hineingeboren. Seine Familie ist bekannt für die Nummern mit Elefanten, die bis 2019 in der Manege aufgetreten sind. Tierschützerinnen und Tierschützer kritisierten das immer wieder. 2012 etwa veröffentlichte die Tierschutzorganisation Peta ein Video, das den Vater von René Casselly jr. beim Karlsruher Weihnachtszirkus mit Elefantenhaken, einem Stock mit spitzem Metallhaken, zeigt. Peta berichtet auch vom Einsatz eines Elektroschockers. Haken und Schocker sind Geräte, die bei der Dressur von Elefanten, oft im jungen Alter, genutzt werden, um durch Schmerzen Tiere für Kunststücke gefügig zu machen.

Ungeklärt sind bis heute Geschehnisse aus dem August 2020. Bei oder nach einem Transport kamen Mambo, der einzige Zirkusbulle in Europa, und Betty ums Leben, Elefantenkuh Tonga wurde in einem lebensbedrohlichen Zustand in dem Tiertransporter entdeckt. Während René Casselly immerzu Bilder und Videos der Elefanten teilte, blieb der Tod der beiden Tiere mehrere Monate von der Öffentlichkeit unbemerkt. Erst die Tierschutzorganisation „Pro Wildlife“ hatte mit Recherchen auf den Fall aufmerksam gemacht.

Todesursache von zwei Elefanten der Cassellys weiterhin unklar

Bis heute ist unklar, woran die beiden Tiere starben. Ein Tierarzt des Budapester Zoos stellte den Tod fest und behandelte auch Tonga. Nach Angaben der Familie hat der Tierarzt ihnen mitgeteilt, die Tiere vergraben zu dürfen und den Tod bis zum Jahresende melden zu müssen. Das Begraben sei noch am gleichen Tag geschehen – nachdem ihnen die Stoßzähne entfernt wurden. Das Elfenbein ist behördlich registriert worden, wie ungarische Behörden dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) bestätigten.

Erst einige Tage später habe der Tierarzt ihnen mitgeteilt, dass das Verscharren nicht erlaubt sei, heißt es seitens der Cassellys. Die staatliche Tierschutzbehörde Nébih in Ungarn hingegen teilte dem RND mit: „Die ungarische Zentralbehörde für Tiergesundheit und die Tierschutzbehörde hatten eine anonyme Meldung über zwei verendete und vergrabene Elefanten erhalten.“

„Let’s Dance“-Kandidat René Casselly schweigt

Eine Rekonstruktion durch Nébih ergab, dass die Tiere von einem Ort, der als ihr neues Zuhause in Betracht gekommen sei, zurück zum damaligen Zuhause gebracht wurden. Weil es stürmte, seien die Elefanten über Nacht in dem vom deutschen TÜV zertifizierten Transporter geblieben. Am nächsten Morgen wurden in einem der Transporter die Kadaver von Betty und Mambo sowie die leblose Tonga gefunden.

Nébih teilt mit, der behandelnde Tierarzt habe festgestellt, dass die Elefanten „plötzlich und ohne vorherige Symptome“ gestorben seien. Dem Tierarzt zufolge sei ein Unfall mit dem Transporter, der nach wie vor genutzt werden darf, möglich. Dem widersprach Familie Casselly, ohne jedoch nachträglich eine Obduktion in Auftrag zu geben.

Auf eine Anfrage des RedaktionsNetzwerks Deutschlands reagierte René Casselly zwar über sein Management. Er widersprach aber einer Veröffentlichung seiner Antworten, falls er nicht einzelne Passagen dieses Texts vorab autorisieren dürfe – nicht nur seine Zitate. Dies widerspricht aber den journalistischen Standards des RND.

Kimba Elefant Park in Ungarn: einstige Zirkuselefanten mit Tricks und Shows

Während die Ermittlungen gegen die Cassellys wegen möglicher Tierquälerei im Zusammenhang mit dem Tod der beiden Elefanten eingestellt wurden, mussten die Eltern von René Casselly jr. als Besitzer der Elefanten wegen unrechtmäßigem Vergraben von Tierkadavern eine Geldstrafe von 900.000 Forint, umgerechnet etwa 2540 Euro, zahlen.

Tonga, die in Lebensgefahr schwebte, hat sich inzwischen erholt. Sie lebt mit zwei weiteren Elefanten und anderen Tieren im Kimba Elefant Park in Ungarn, dessen Leiter René Casselly ist. Der Zustand der Elefanten werde von den zuständigen Behörden regelmäßig überwacht, sagt Nébih. Für Tierschutzorganisationen wie „Pro Wildlife“ und „Future for Elephants“ geht das aber nicht weit genug. Jahrzehntelang missbrauchte Zirkuselefanten könnten ihre Traumata überwinden, meint Iris Koch von „Future for Elephants“, „dazu müssen sie aber die Chance bekommen, in einem echten Sanctuary ein möglichst artgerechtes Leben führen zu können. Im Kimba Elefant Park der Cassellys ist das unmöglich.“ Die einzige europäische Einrichtung, die Elefanten das biete, sei Elephant Haven in Frankreich.

Denn anders als im Elephant Haven gibt es im Kimba Elefant Park nach wie vor Dressur. Mehrmals täglich, ist auf der Website zu lesen, werden im Park zehn- bis 15-minütige Shows angeboten, in denen gezeigt wird, wie Elefanten Tricks lernen. Ehemalige Zirkuselefanten, heißt es vielerorts, bräuchten Beschäftigung.

Tierschützerinnen: Traumata bei Elefanten durch frühere Gewaltanwendung

Für Iris Koch von „Future for Elephants“ sind das Ausreden. „Von einem Lebensabend kann nicht die Rede sein. Es handelt sich vielmehr um eine Mischung aus stationärem Zirkus und primitivem Zoo.“ Die Aufführungen seien Stress für die Elefanten, zumal die Tricks oft mit Traumata einhergingen.

Teilweise reicht es, den Elefanten das Instrument zu zeigen, mit denen den Tieren Schmerzen zugefügt wurden, um sie zu trainieren. Katharina Lameter, „Pro Wildlife“

„Bei Elefanten ist eine Dressur nur möglich, nachdem die Tiere – meist in sehr jungem Alter – durch eine extrem gewalttätige Prozedur gebrochen wurden. Das erfolgt unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Während der Vorführungen genügt es, die traumatischen Schmerz- und Gewalterfahrungen mit bestimmten Bewegungen zu triggern“, so Koch. Auch Katharina Lameter von „Pro Wildlife“ sagt: „Teilweise reicht es, das Instrument zu zeigen, mit denen den Tieren Schmerzen zugefügt wurden, um sie zu trainieren.“

Elefanten bleiben Wildtiere – auch nach Jahren im Zirkus

Nicht nur die Shows sind Tierschützerinnen und Tierschützern ein Dorn im Auge. Denn wie dem Instagram-Profil von René Casselly zu entnehmen ist, gehören Kunststücke nach wie vor zur Tagesordnung. Als „unerträglich“ bezeichnet Koch die akrobatischen Übungen mit den Elefanten. „Hier müssen die Elefanten absolute Disziplin wahren, wenn er etwa Salti oder Handstände auf ihrem Kopf oder Rücken oder Spagat zwischen zwei Elefanten ausführt. Eine kleine Bewegung der Elefanten wäre für Casselly mit erheblichem Verletzungsrisiko verbunden – daher muss das Training hierfür besonders rigide sein.“

Dass Elefanten Spaß an solchen Kunststücken haben, wie seitens Zirkussen immer wieder kundgetan wird, bezweifeln Tierschützerinnen und Tierschützer weltweit. „Auf den Vorderbeinen zu knien, einen Kopfstand zu machen oder hinsetzen – das sind Bewegungsabläufe, die nicht natürlich sind und die ein gesundheitliches Risiko für einen Elefanten bedeuten“, so Lameter. „Der Körper von Elefanten ist dafür nicht gemacht.“ Auch das Reiten auf Tieren wie Elefanten oder Giraffen „geht gar nicht“.

René Casselly: Reitvideo mit Giraffe sorgt für Entsetzen – „widerlich“

Die Diskussion spiegelt sich auch in den sozialen Netzwerken wider. Während viele Bilder und Videos mit den Elefanten zustimmende Kommentare bekommen, hagelte es Kritik für das Reiten der Giraffe Sabu. „Du liebst keine Tiere, du benutzt sie“, schreibt eine Frau. „Widerlich“, schreiben gleich mehrere Personen. Eine Frau fragt direkt an Instagram gerichtet, wieso die Plattform solche Videos zulasse, eine andere fordert ein Verbot von Instagram für derartige Videos. Auch Morddrohungen finden sich in den Kommentaren.

Giraffe Sabu ist inzwischen gestorben. Offiziell teilt der Kimba Elefant Park mit, dass sie „mindestens 20 Jahre alt“ gewesen sei, als sie vor einem Jahr einzog. Damals jedoch schrieb der Park auf seiner Website, Sabu sei 14 Jahre alt. In freier Wildbahn werden Giraffen 25 bis 30 Jahre alt. Zur Todesursache gibt es widersprüchliche Angaben, der Kimba Elefant Park berichtet von einer bakteriellen Infektion.

Deutschland eines der wenigen Länder ohne Wildtierverbot im Zirkus

„Diese Aufnahmen vermitteln ein falsches Bild. Man schafft Reichweite und weckt damit auch bei Menschen den Wunsch, das nachzumachen“, sagt Lameter von „Pro Wildlife“. Im Urlaub in Asien oder Afrika wollen die Leute dann auch auf Elefanten reiten. Während das Elefantenreiten aus Tierschutzgründen in einigen Gegenden und Ländern aber bereits verboten ist, ist es zumindest in Deutschland legal: In Thüringen gibt es einen Park, in dem Besucher und Besucherinnen für 300 Euro einen „Elefantenführerschein“ machen können.

Rund 20 Elefanten gibt es in Zirkussen in Deutschland noch. Eine repräsentative Umfrage des ZDF 2015 ergab hingegen, dass eine Mehrheit der Deutschen gegen Wildtiere im Zirkus ist. Iris Koch sagt: „Das Abrichten von Wildtieren für Kunststücke ist ethisch nicht zu verantworten und sollte nicht nur gesellschaftlich geächtet, sondern auch juristisch unterbunden werden.“ Die Organisation „Pro Wildlife“ fordert von der neuen Regierung, Wildtiere in Zirkussen zu verbieten und gewisse Dressurmethoden unter Strafe zu stellen. Deutschland ist eines der wenigen Länder in Europa, das nach wie vor Wildtiere im Zirkus und auch deren Nachzucht erlaubt.

Tierschützerinnen hoffen auf öffentliche Diskussion durch „Let’s Dance“

Nun hoffen „Pro Wildlife“ und „Future for Elephants“, dass die Elefantendressur in Einspielern bei „Let‘s Dance“ nicht positiv dargestellt wird – wie es bisweilen im Rahmen der „Ninja Warrior Germany“-Teilnahme von René Casselly der Fall war. „Man sollte ihm keine Bühne dafür geben, die Wildtierhaltung im Zirkus zu propagieren und die Zirkusindustrie mit Wildtieren zu inszenieren“, sagt Lameter. RTL ließ eine RND-Anfrage unbeantwortet.

Elefantenschützerin Koch wünscht sich, dass die Teilnahme an der RTL-Sendung nun „Anlass für eine öffentliche Diskussion und Aufklärung über den Missbrauch von Tieren für Zirkus- und Showzwecke“ werde. Ihre Organisation „Future for Elephants“ hatte auf Twitter bereits gefordert, dass RTL René Casselly nur dann antreten lässt, wenn er Angaben zum Tode der beiden Elefanten vor anderthalb Jahren mache. „Das wäre ein starkes und wichtiges Statement für den Tierschutz“, sagt Lameter dazu. „Ich wünsche mir ein Signal.“