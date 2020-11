Remembrance Day: Meghan und Harry gedenken der Commonwealth-Gefallenen

Anzeige

Los Angeles. Prinz Harry und Herzogin Meghan haben in Los Angeles einen Friedhof für gefallene Soldaten besucht: Die Royals erinnerten so an die Opfer der Commonwealth-Streitkräfte im Ersten und Zweiten Weltkrieg. Fotos zeigen das Paar in dunkler Kleidung, wie es Blumensträuße bei den Gräbern zweier Commonwealth-Soldaten ablegt.

Wie die „Daily Mail“ berichtete, handelte es sich dabei um eigens gepflückte Blumen aus dem Garten der Royals. Die Eltern des einjährigen Archie tragen ebenfalls rote Mohnblumen am Revers – ein Symbol der Erinnerung im englischsprachigen Raum.

Auch der Rest der britischen Royals gedachte der Commonwealth-Gefallenen in einer offiziellen Veranstaltung, darunter Queen Elizabeth II., Prinz Charles, Prinz William und Herzogin Kate. Ohne Mund-Nasen-Schutz, aber mit Sicherheitsabstand wurden eine Schweigeminute abgehalten und ein Kranz niedergelegt.