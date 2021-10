Reinhold Messner erhält Nachhaltigkeitspreis für sein Lebenswerk

Anzeige

Köln. Der Bergsteiger Reinhold Messner erhält am Donnerstag (17.00 Uhr) in Köln den mit 25 000 Euro dotierten „Global Compact Award“ der TÜV Rheinland Stiftung für sein Lebenswerk. Der 77-jährige Südtiroler setze sich seit Jahrzehnten für einen nachhaltigen Umgang mit den Naturräumen und Bergvölkern ein, heißt es in der Begründung der Jury. Damit verkörpere Messner „die Ehrfurcht vor der Schöpfung“ und die Menschheitsaufgabe, die Erde zu erhalten und zu schützen.

„Global Compact“ der Vereinten Nationen

Mit dem seit 2008 verliehenen Preis zeichnet die TÜV Rheinland Stiftung alle drei Jahre Persönlichkeiten aus, die mit ihrer Arbeit die Ziele des „Global Compact“ der Vereinten Nationen (UN) unterstützen. Bei diesem „Pakt“ mit den UN verpflichten sich die teilnehmenden Unternehmen zur Einhaltung bestimmter sozialer und ökologischer Mindeststandards.

Die Auszeichnung wird zum fünften Mal verliehen. Vorherige Preisträger waren unter anderem die kenianische Journalistin und Soziologin Auma Obama und die frühere Vorsitzende von Transparency International Deutschland, Edda Müller.