Reiner Calmund zur Miss Germany”-Wahl: “Für viele Frauen zählt die Meinung der Männer”

Anzeige

Anzeige

Reiner Calmund, Sie saßen schon häufiger in der "Miss Germany"-Jury, diesmal sind Sie als Gast bei der Wahl, die jetzt mehr auf Persönlichkeit setzt. Wie war das, als Sie damals Juror waren?

Für mich waren Persönlichkeit und Ausstrahlung immer genau so wichtig wie Schönheit. Deswegen bin ich als Jury-Mitglied schon am Freitag vor dem Finale der "Miss Germany" Wahl angereist. Für mich war klar: Wer "Miss Germany" werden will, darf nicht nur hübsch aussehen, die Gewinnerin muss Persönlichkeit und Ausstrahlung haben und vor allem auch unfallfrei sprechen können. Wichtig war für mich persönlich auch, wie die Kandidatinnen aussehen, bevor sie in die Lackieranstalt gehen.

Die "Miss Germany" muss nach ihrem Sieg Deutschland bei vielen Veranstaltungen und Events gut vertreten. In der Jury saß ich dann meist neben Professor Werner Mang (Anmerkung der Redaktion: ein bekannter Schönheitschirurg). Werner schaute mehr auf Beine, Busen und Po, ich bewertete mehr die Ausstrahlung. In den letzten Jahren waren 80 oder 90 Prozent der Kandidatinnen nicht nur hübsch, sondern hatten auch eine Ausbildung, einen Job oder studierten. Deswegen finde ich es sehr gut, dass jetzt mehr Fachleute die "Miss Germany" küren. Ihre Beurteilungen basieren neben dem Aussehen auch auf Charisma, Ausstrahlung, Persönlichkeit und Auftreten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Dieses Jahr gibt es erstmals eine rein weibliche Jury. Wie finden Sie das?

Grundsätzlich finde ich es sehr gut, dass vorwiegend Fachfrauen in der Jury sitzen, weil sie in der Regel professionell in den Bereichen Beauty, Fashion etc. arbeiten. Für mich gehören aber auch ganz klar ein paar Bewertungen von Männern dazu, denn für viele Frauen zählt die Meinung der Männer. Das ist keine Einbahnstraße.

Würden Sie denn wieder als Juror bereitstehen, wenn man Sie fragt?

Na klar, ich bin zwar ein alter Sack, dafür habe ich aber gute Augen und viel Menschenkenntnis. Ich lag bei allen "Miss Germany"-Veranstaltungen mit meinen Bewertungen immer im Trend.

Anzeige

Sie haben mehrere Töchter. Wie fänden Sie das, wenn eine von denen bei "Miss Germany" mitmachen würde?

Zwei meiner Töchter sind aus dem Alter raus, die dritte muss noch ein paar Jahre warten. Aber entscheidend ist ohnehin, dass dies eine wunderbare Veranstaltung ist: sehr professionell organisiert und dennoch liebevoll geplant und gestaltet. Ein Wettbewerb ohne Verlierer, bei dem ich gern Juror war und bei dem ich heute gern zu Gast zu bin. Und wenn unsere neunjährige Tochter irgendwann mal ankäme und bei einer „Miss"-Wahl teilnehmen wollen würde, dann wäre ich der Letzte, der es ihr verbietet.