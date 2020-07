Regis Philbin: Legendärer US-“Wer wird Millionär?“-Moderator ist tot

Anzeige

Der legendäre US-Moderator, Sänger und Showmaster Regis Philbin ist im Alter von 88 Jahren gestorben. Das teilte seine Familie in einem Statement gegenüber dem Magazin People mit.

„Tieftraurig müssen wir mitteilen, dass unser geliebter Regis Philbin vergangene Nacht eines natürlichen Todes gestorben ist“, heißt es in der Mitteilung seiner Familie. Seine Familie und Freund würden für immer dankbar für die Zeit sein, die sie mit ihm verbringen konnten, heißt es weiter.

Philbins Karriere erstreckte sich über mehr als sechs Jahrzehnte. Er war zusammen mit seiner Kollegin Kathie Lee Gifford Gastgeber der Sendung„Live! With Regis and Kathie Lee“ und erster Moderator der Quizshow „Who Wants to be a Millionaire“.