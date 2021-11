Regieassistent von „Rust“ hofft auf Umdenken der Filmindustrie: „Werte und Praktiken neu bewerten“

Anzeige

Santa Fe. Der Regieassistent, der Schauspieler Alec Baldwin die Schusswaffe vor der Tötung von Kamerafrau Halyna Hutchins gegeben haben soll, hat sich in einer Medienerklärung zu der Tötung geäußert. „Ich bin schockiert und traurig wegen ihres Todes“, teilte David Halls zu Hutchins in einer Stellungnahme gegenüber der Zeitung „New York Post“ mit. Er hoffe, „dass diese Tragödie die Industrie dazu veranlasst, ihre Werte und Praktiken neu zu bewerten, um dafür zu sorgen, dass keiner nochmal durch den kreativen Prozess zu Schaden kommt“.

Halls teilte mit, Hutchins sei „eine Freundin“ gewesen. Hutchins war im Oktober bei Dreharbeiten zum Western „Rust“ im US-Staat New Mexico erschossen worden.

Im früheren Kollegenumfeld von Halls hat es Bedenken wegen seines Verhaltens beim Thema Sicherheit gegeben. Behördenangaben zufolge hatte Halls Baldwin die Schusswaffe gebracht und zu verstehen gegeben, dass von ihr keine Gefahr ausgehe.