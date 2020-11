Reggaeton-Künstler Bad Bunny mit Coronavirus infiziert

Anzeige

Anzeige

San Juan. Bad Bunny, Superstar in der Reggaeton-Musikszene, ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Der Musiker habe zunächst keine Symptome gehabt, sagte Sprecherin Sujeylee Solá der Nachrichtenagentur AP am Montag.





Bei den American Music Awards am Sonntag hatte Bad Bunny in der Kategorien „Beliebtester männlicher lateinamerikanischer Künstler“ und „Beliebtestes lateinamerikanisches Album“ gewonnen. Er wurde bei der Verleihung aus der Ferne zugeschaltet, um den Preis in einer anderen Kategorie zu präsentieren. Das sorgte bei manchen Fans für Enttäuschung, die sich auf einen Bühnenauftritt gefreut hatten. Ursprünglich sollte Bad Bunny seinen Hit „Dákiti“ spielen, was aber ohne Erklärung ausfiel.